В Крыму заканчивается вакцина от коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Количество доз вакцины от коронавируса, которые остались в Крыму к среде, составляет 20 тыс. В регионе возможны сбои в поставке препарата, при этом региональные власти надеются на поступление новой партии в ближайшее время, сообщил в среду министр здравоохранения республики Александр Остапенко на заседании регионального оперативного штаба.

"На сегодня в республику фактически поставлено 394 тыс. доз вакцины. Остаток вакцины на сегодняшнее утро - 20 тыс. доз. Мы принимаем все необходимые управленческие, организационные меры для исключения отсутствия вакцины в каком-либо пункте вакцинации. Наша задача - создать максимально комфортные в этой части условия, иногда в силу недостаточно большого количества вакцины в регионе происходят некоторые сбои, приношу заранее свои извинения. Мы ожидаем в ближайшее время очередные партии вакцины", - сказал Остапенко.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что сегодня он должен получить подтверждение от федерального центра по поставке новой партии вакцины.

Как подчеркнул Остапенко, первым компонентом в регионе привились 374 тыс. человек, что составляет около 19% населения республики. Вторым компонентом вакцины привились 280 тыс. человек. "Остается большое количество лиц, не пришедших на вторую аппликацию вакцины", - добавил он.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено более 50 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровевших - около 45 тыс. человек, умерших - более 1,5 тыс. При этом сейчас ситуация в Крыму примерно такая же, как в середине зимы, когда фиксировалась наиболее сложная ситуация с коронавирусом в регионе.