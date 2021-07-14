Полиция в Волгограде вернула в семью мальчика, обнаруженного на улице с 275 тыс. рублей

ВОЛГОГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Шестилетнего ребенка, найденного без родителей на общественной остановке в Волгограде с 275 тыс. рублей в кармане, возвратили в семью. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Мальчика, из кармана брюк которого виднелась пачка денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей, заметил около 08:30 мск в Ворошиловском районе Волгограда участковый уполномоченный полиции. В ответ на расспросы полицейского ребенок назвал только имя.

"Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили данные ребенка и привезли его домой. По словам бабушки мальчика, в то утро, пока она была на кухне, внук незаметно взял 275 тыс. рублей, которая семья копила на ремонт, и вышел из квартиры. Об отсутствии дома внука бабушка узнала только от прибывших в квартиру сотрудников полиции", - сказали в пресс-службе.

Как выяснилось, ребенок после смерти матери проживает в Ворошиловском районе вместе с бабушкой, являющейся его опекуном, двумя старшими сестрами и братом. Сейчас с мальчиком работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

"Преступления в отношении ребенка совершено не было. Мальчик признался, что планировал купить игрушку. Деньги возвращены его бабушке", - добавили в пресс-службе.