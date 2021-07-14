Белорусского адвоката Антона Гашинского лишили лицензии

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Белоруссии лишила лицензии адвоката Антона Гашинского, который являлся защитником задержанного в Минске россиянина Егора Дудникова, а также семьи арестованной россиянки Софии Сапеги.

"Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности прекратила действие моей лицензии адвоката", - сообщил ТАСС Гашинский в среду. По его словам, это решение было объяснено нарушением "требований и условий осуществления адвокатской деятельности, установленных законодательством".

Гашинский является адвокатом задержанного в мае в Минске гражданина РФ Егора Дудникова, также адвокатом семьи арестованной россиянки Софии Сапеги, которую задержали в мае вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Адвокат также защищал политтехнолога Виталия Шклярова, которого в июле 2020 года обвинили в организации беспорядков в рамках дел оппозиционного политика Сергея Тихановского, журналиста Андрея Александрова, айтишников компании PandaDoc. Гашинский работал в белорусской адвокатуре с 2004 года.

Это не первое в Белоруссии лишение лицензии решением дисциплинарной комиссии адвоката, который берется за резонансные политические дела.