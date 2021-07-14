В Москве из-за жары усилили контроль за содержанием животных в городских приютах

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Приюты Москвы из-за экстремальной жаркой погоды усилили контроль за содержанием собак и кошек. В первую очередь сотрудники приютов следят за тем, чтобы у животных всегда был доступ к свежей воде, сообщила в среду пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

"В Москве усилен контроль за содержанием животных в городских приютах. Специалистами был разработан комплекс рекомендованных мероприятий, позволяющих поддерживать благополучное состояние собак и кошек в жару. Особое внимание уделяется защите животных от перегрева, во всех учреждениях усилен питьевой режим, скорректирован график выгулов", - приводятся слова замруководителя департамента Наталии Кораблиной.

Поилки обновляют до 4-5 раз в день. В жаркие дни собак выпускают из вольеров рано утром и вечером, когда солнце менее активно. На площадках для выгула устанавливают большие емкости с водой. В вольерах проводят влажную уборку и завешивают их маскировочной сеткой для защиты животных от прямых солнечных лучей.

Сотрудники приютов и волонтеры прошли дополнительный инструктаж по оказанию первой помощи животным с признаками теплового удара. Также на время жары волонтеров попросили исключить любые физические нагрузки с собаками: тренировки, пробежки и активные игры.

"Погулять с собакой может каждый желающий. В любой городской приют можно приехать без записи, но при себе обязательно нужно иметь паспорт и маску. Ознакомиться с графиком работы приютов можно на официальных сайтах или в администрациях учреждений", - говорится в сообщении.

Сейчас в Москве работает 13 городских приютов для животных. В них живут около 17 тыс. собак и кошек. Многие полностью социализированы и готовы стать домашними. Найти животное можно в онлайн-каталоге, фотографии с описанием кошек и собак регулярно публикуют в Instagram-аккаунте Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.