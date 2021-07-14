В Литве представителей некоторых профессий обязали регулярно сдавать тесты на коронавирус

ВИЛЬНЮС, 14 июля. /ТАСС/. Представители ряда профессий, которые в Литве по работе контактируют с клиентами, должны будут регулярно сдавать тесты на коронавирус. Решение об этом на заседании в среду приняло правительство страны.

"Главное известие, которые мы посылаем населению таким решением: не откладывайте вакцинацию. Вакцина есть, она вас ждет", - заявил министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Обязательное регулярное тестирование предусматривается для водителей дальних рейсов, водителей общественного транспорта, организаторов массовых мероприятий, работников розничной торговли и общественного питания, общественного администрирования, военнослужащих-контрактников и лиц, связанных по работе с нелегальными мигрантами.

Это требование не касается прошедших вакцинацию двумя дозами, что обеспечивает устойчивый иммунитет, а также переболевших инфекцией в течение 180 дней после выздоровления. Решение кабинета вступает в силу с 26 июля.

С 1 июля правительство отменило карантин из-за коронавируса. 14 июня в Литве было зарегистрировано самое низкое за последние полгода число новых случаев заражения коронавирусом за сутки - 84. Такого небольшого количества новых инфицированных не было с ранней осени. 17 июня департамент статистики при правительстве республики сообщил о самом низком с октября 2020 года числе новых случаев заражения из расчета на 100 тыс. жителей на протяжении двух последних недель, оно составило 94. Сейчас этот показатель снизился до 22, хотя был и ниже, но в последнюю неделю начал расти.

Общенациональный карантин в связи с коронавирусом был объявлен в Литве 7 ноября 2020 года и ужесточен 16 декабря, после чего неоднократно продлевался.