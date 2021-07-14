В Красноярске пассажира сняли с самолета и составили протокол за отказ надеть маску

ТАСС, 14 июля. Пассажира рейса Красноярск - Благовещенск доставили в дежурную часть за нарушение масочного режима, мужчину привлекли к административной ответственности. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

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Ранее местные СМИ, со ссылкой на одну из пассажирок, сообщили, что рейс из Красноярска в Благовещенск задержали на час из-за скандалиста на борту воздушного судна, отказавшегося надеть маску. На место вызвали полицию.

"К административной ответственности привлечен 40-летний житель Новосибирска за несоблюдение масочного режима по ч. 1 ст. 20.6.1. Он отказывался [надеть маску], сотрудники подошли, доставили его в дежурную часть, составили протокол", - сообщили в пресс-службе.

Штраф за правонарушение по ст. 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" составляет до 30 тыс. рублей.