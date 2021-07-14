Эксперт: религиозный вопрос является одним из ключевых в статье Путина про Украину

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Тема раскола церкви на Украине является одной из центральных в статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", несмотря на небольшой объем, занимаемый ею в публикации, заявил ТАСС первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви, политический философ Александр Щипков.

"Религиозный аспект в статье Путина занимает по количеству знаков небольшое место, но по смыслу - одно из центральных <...> Сегодня "свобода совести" используется в качестве технологии по расщеплению единого народа на враждующие группы. Речь идет об отрыве тех русских, которые сейчас живут на Украине, от русских в России. Для этого создается искусственный религиозный раскол. Президент называет этот фактор наряду с другими - территориальными, культурными, языковыми. Так что речь идет не о противостоянии внутри православия, например, из-за возникновения ересей, а об искусственном расколе, организованном политическими силами", - сказал Щипков.

По мнению эксперта, основной посыл публикации, объясняющей причины, в том числе церковного раскола, в том, "что мы никогда с этим не согласимся".

"И в этом смысле, это очень жесткий текст. Речь идет о том, что мы будем отстаивать интересы русских на территории Украины. Мы один народ, и свой народ предавать не будем. Из Украины делают анти-Россию, но мы никогда не будем антиукраинцами, - пояснил собеседник агентства. - <...> В статье Путин говорит как человек, на котором лежит историческая ответственность".

Статья президента РФ "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована в понедельник на сайте Кремля. В ней глава государства также упомянул ситуацию в украинской церкви, подчеркнув, что "светские власти грубо вмешались в церковную жизнь и довели дело до раскола, до захвата храмов, избиения священников и монахов".

Православная церковь Украины (ПЦУ) в 2018 году получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). После этого, по заявлениям представителей Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, в стране начались многочисленные нарушения прав верующих УПЦ "силовые захваты храмов, совершение в отношении верующих УПЦ тяжких уголовных преступлений, блокирование регистрации уставов и ограничение конституционных прав религиозных организаций УПЦ".