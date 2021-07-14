Спортшколу открыли после капитального ремонта в Невинномысске на Ставрополье

"На этот проект Невинномысску было выделено около 77 млн рублей. В здании полностью заменили коммуникации водоснабжения, канализации, электрических и тепловых сетей, приточно-вытяжной вентиляции, провели ремонт большого игрового зала и ремонт бассейна. Преобразилось и значительно увеличилось фойе, переделан гардероб и ресепшн", - написал он на своей странице в Instagram.

СТАВРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Спортивная школа "Рекорд" в моногороде Невинномысск (Ставропольский край) возобновила работу после годичного ремонта. На работы было выделено 77 млн рублей, сообщил в среду глава Невинномысска Михаил Миненков.

Спортивная школа была построена в Невинномысске более 50 лет назад, капитальный ремонт учреждения проводился впервые. Работы проходили по государственной программе "Развитие образования". Спортивная школа "Рекорд" в моногороде является единственным сооружением с бассейном.

"Больше всего горожане ждали открытия бассейна. В ходе реконструкции здесь произведена 100% замена гидроизоляции, оштукатуривание и облицовка покрытия стен и дна чаши бассейна, установлена подсветка глубокой части, произведен ремонт стен зала бассейна, утеплены полы обводной дорожки. Также здесь полностью заменили системы подготовки воды: для этого теперь используются щадящие химические реагенты и ультрафиолет", - отметил Миненков.

В спортивной школе работают три спортивных отделения на бюджетной основе - плавания, бокса и кикбоксинга. Здесь же проходят тренировки по футболу, волейболу, большому теннису, аэробике и аквааэробике. Планируется и дальнейший ремонт учреждения, инициативу поддержал губернатор края Владимир Владимиров во время посещения объекта.

"Запланирован ремонт спортивных залов на цокольном этаже, административных кабинетов и других помещений, благоустройство прилегающей территории и строительство специального бассейна для детей младше семи лет", - пояснил глава города.