На Украине изменили название праздника "День защитника" на "День защитников и защитниц"

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Верховная рада изменила название государственного праздника "День защитника Украины" на "День защитников и защитниц Украины". За соответствующий законопроекта проголосовали в среду 317 депутатов при минимально необходимых 226. Трансляцию пленарного заседания вел телеканал "Рада".

По решению парламентариев, внесены изменения в статью Кодекса законов о труде "Праздничные и нерабочие дни", в частности, государственный праздник, который отмечается 14 октября, с "Дня защитника Украины" переименован на "День защитников и защитниц Украины".

Как отмечается в пояснительной записке, принятие закона "будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе и чествования женщин и мужчин - защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа на уровне государственного праздника".

С 2014 года на Украине ежегодно отмечается День защитника 14 октября. Праздник был учрежден указом президента страны.

По словам депутата от "Слуги народа" Марины Бардиной, в 2008 году на службе в Вооруженных силах Украины находилось 1 800 женщин, теперь службу проходит 31 757 женщин.