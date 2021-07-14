В Нижегородской области из-за жары запретили посещать леса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Полный запрет на посещение лесов ввели в Нижегородской области из-за жары, сообщает в среду пресс-служба губернатора и правительства области.

"Полный запрет на посещение лесов начал действовать в Нижегородской области в период аномально жаркой погоды. В регионе установлены 4 и 5 классы пожарной опасности", - сказано в сообщении.

Как сообщил глава Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира области Роман Воробьев, обстановка с лесными пожарами в регионе сейчас находится на особом контроле. "Задействованы все силы ведомства, включая современную систему мониторинга "Лесохранитель". Также усилены авиационное и маршрутное патрулирование", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Нижегородской области зарегистрировали 42 лесных пожара, большинство из которых произошли по вине человека и погодных условий. Все возгорания ликвидировали в течение первых суток. Крупных пожаров не зафиксировали, средняя площадь лесного пожара составила 0,77 га.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что днем 14 июля местами по региону прогнозируется повышение температуры до 35 градусов.