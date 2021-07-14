В Татарстане 450 семей получили квартиры за год с начала программы "Молодая семья"

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. В Татарстане 450 семей получили квартиры за год реализации программы социальной ипотеки "Молодая семья". Всего заявки подали более тысячи семей из 31 муниципального образования республики, сообщили в среду журналистам в министерстве по делам молодежи региона.

"Более тысячи молодых семей из 31 муниципального образования республики заявились на участие в программе социальной ипотеки "Молодая семья"; 450 семей уже заселились в новое жилье. Такие итоги были подведены в годовщину старта программы", - сказали в министерстве.

Год назад в Татарстане был утвержден порядок передачи квартир молодым семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий в системе социальной ипотеки Республики Татарстан. Эту инициативу поддержал глава региона Рустам Минниханов.

Участником программы может стать любая молодая семья, а заявителем выступить один из супругов или родитель в неполной семье. Для участия в программе социальной ипотеки нужно обратиться в исполнительный комитет по месту регистрации.

Для заселения в выбранную квартиру необходимо иметь накопления в размере 10% первоначального взноса за жилье. Кроме того, за рождение каждого ребенка во время действия договора социальной ипотеки государство списывает из стоимости квартиры 200 тыс. рублей.