В Латвии не подтверждено ни одного летального исхода после вакцинации

РИГА, 14 июля. /ТАСС/. Ни один летальный исход после вакцинации от коронавируса в Латвии до сих пор не был подтвержден. Об этом в среду сообщает Государственное агентство лекарств (ГАЛ).

"В настоящее время в Латвии не подтверждено ни одного летального случая, который, исходя из имеющихся в распоряжении ГАЛ данных, имел бы причинно-следственную связь с вакцинацией от COVID-19. Агентство также не получало сообщений о характерных случаях тромбоза, тромбоцитопении или синдрома повышенной проницаемости капилляров после вакцинации препаратами от COVID-19", - указывает ведомство.

Агентство отмечает, что до 12 июля было получено 22 сообщения о случаях смерти, которые произошли через несколько дней после вакцинации. В 15 из этих случаев проверка была завершена, а в семи - еще продолжается. Ни в одном из проверенных случаев нельзя связать летальный исход с вакцинацией, подчеркивает ГАЛ.

"Всего до 12 июля этого года агентство получило в общей сложности 1 800 сообщений о побочных эффектах после получения вакцины от коронавируса. К 11 июля вакцинация была проведена 1 238 086 раз, включая как первую, так и вторую дозу препарата", - сообщает ГАЛ.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года. Всего в стране выявили 138 004 инфицированных, 2 540 человек умерли, на лечении находятся 68 пациентов. Вакцинация в республике началась 28 декабря прошлого года, с тех пор одну дозу препарата получили 33,23% населения Латвии, две - 33,15%. По решению правительства с 9 ноября прошлого года до 6 апреля этого года в Латвии действовал режим чрезвычайного положения, предусматривавший ряд строгих ограничительных мер.

Правительство Латвии на прошлой неделе постановило, что вакцинация от коронавируса станет обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях Латвии. При этом работодатели смогут увольнять работников этих учреждений, не получивших ковид-сертификат до 15 сентября. Кроме того, кабмин заявил о намерении проводить лотерею с призами до €100 тыс., чтобы мотивировать жителей прививаться.