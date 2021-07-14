В EMA ожидают, что на дельта-штамм будет приходиться 90% случаев заражения COVID-19 в ЕС

ГААГА, 14 июля. /ТАСС/. Около 90% всех случаев заражения коронавирусом в ЕС будет приходиться на вариант "дельта" к концу августа. Об этом говорится в распространенном в среду совместном пресс-релизе Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний.

"Вариант "дельта" вызывает обеспокоенность, поскольку быстро распространяется по Европе и может стать серьезным препятствием в усилиях по взятию пандемии под контроль, - отмечается в документе. - Имеющиеся данные указывают на то, что вирус на 40-60% более заразный, чем вариант "альфа". Более того, вариант "дельта" может быть связан с более высоким риском госпитализации".

Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний ожидает, что "к концу августа на вариант "дельта" будет приходиться 90% случаев заражения коронавирусом в ЕС". "Это, в свою очередь, делает критически важным ускорение программ по вакцинации, в том числе по введению вторых доз, с целью скорейшего сокращения иммунного пробела и устранения возможностей для появления новых вариантов", - подчеркивается в пресс-релизе.

В этом контексте организации призвали обратить особое внимание на защиту пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями, среди которых риск тяжелого течения заболевания и смертности из-за коронавируса гораздо выше. По данным экспертов, в 10 странах ЕС 30% или больше лиц в возрасте старше 80 лет еще не прошли полный рекомендованный курс вакцинации.

Одновременно Европейское агентство лекарственных средств и Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний обратили внимание на то, что, согласно предварительным данным, две дозы любой двухкомпонентной вакцины от коронавируса, такой как Comirnaty, Spikevax или Vaxzevria, необходимы для надлежащей защиты от варианта "дельта".