СКФУ выплатит стипендию до 300 тыс. рублей лучшим первокурсникам

СТАВРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) введет повышенную стипендию в первом семестре для первокурсников, поступивших с лучшими результатами ЕГЭ, либо побеждавших в олимпиадах школьников. Некоторые студенты смогут получить за семестр 300 тыс. рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-центре вуза.

"Получить высокую стипендию за обучение в первом семестре 2021-2022 учебного года есть возможность у следующих первокурсников: победители и призеры всероссийских олимпиад школьников и олимпиад РСОШ, поступившие в университет на программы бакалавриата и специалитета без вступительных экзаменов (размер стипендии - 300 000 рублей, то есть 60 000 рублей в месяц)", - говорится в сообщении.

Победители и призеры всероссийских олимпиад школьников и олимпиад РСОШ, поступившие по общему конкурсу, смогут получить за семестр 100 тыс. рублей. На повышенную стипендию смогут рассчитывать и стобалльники ЕГЭ. Если высочайший результат достигнут на одном экзамене, то стипендия за семестр составит 100 тыс. рублей, если на двух предметах - стипендия составит 200 тыс. рублей за семестр. Также вуз сохраняет возможность получения стипендии в 60 тыс. рублей за семестр для абитуриентов, набравших 250 и более конкурсных баллов.

"Поддерживая талантливых первокурсников, федеральный университет выполняет одну из своих стратегических задач: закрепляет перспективную молодежь на территории проживания, а также формирует новое поколение исследователей и специалистов, необходимых экономике макрорегиона", - приводятся в сообщении слова ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

Поддержка талантливых первокурсников предусмотрена в вузе в рамках стипендиальной программы "Звезды СКФУ". Впервые она была запущена в 2020 году. В итоге более 230 первокурсников в течение первых пяти месяцев обучения получали стипендию по 12 тыс. рублей в месяц.