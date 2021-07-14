Минобрнауки разработало стратегию цифровой трансформации науки и высшего образования

ТАСС, 14 июля. В стратегию цифровой трансформации науки и высшего образования, которую разработало Минобрнауки, вошло семь проектов, в том числе по созданию системы управления данными, развития цифровых сервисов и разработке единой экосистемы сервисов для проведения исследований. Текст документа опубликован на сайте ведомства.

"Стратегия цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования состоит из семи проектов: "Датахаб", "Архитектура цифровой трансформации", "Цифровой университет", Единая сервисная платформа науки, "Маркетплейс программного обеспечения и оборудования", "Цифровое образование" и "Сервис хаб", – говорится в стратегии.

Как отмечается в документе, "Датахаб" – система управления данными сферы науки и высшего образования, цель которой - повышение качества данных и систематизацию работы с ними для их использования в принятии управленческих решений. Цифровой университет – проект, направленный на создание и развитие цифровых сервисов в сфере науки и высшего образования, охватывающих все виды бизнес-процессов.

Единая сервисная платформа науки, как отмечается в документе, должна стать единой экосистемой сервисов для проведения исследований и разработок, с целью повышения их качества и доступности, а также снижения затрат путем создания единой биржи исследований и необходимой инфраструктуры.

По проекту "Маркетплейс программного обеспечения и оборудования" должна быть сформирована единая информационная среда взаимодействия образовательных организаций и поставщиков и вендоров оборудования и программного обеспечения, а также должны быть созданы единые инструменты мониторинга уровня цифровизации образовательных организаций.

"Цифровое образование" - проект, направленный на повышение уровня цифровых компетенций обучающихся, научно-педагогических работников, а также формирования компетентной команды управления процессом цифровой трансформацией. А "Сервис хаб" будет представлять собой единую сервисную систему для цифровой трансформации бизнес-процессов Минобрнауки России и вузов. Основной целью проекта - систематизация и регламентирование бизнес-процессов за счет создания информационной системы.