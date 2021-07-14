ОНФ предложит Минцифры открыть доступ авиакомпаниям к данным о вакцинации пассажиров

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложит Минцифры разрешить авиакомпаниям получать информацию о вакцинации и ПЦР-тестах пассажиров непосредственно через портал госуслуг. Об этом сообщила в среду пресс-служба ОНФ.

"Эксперты [Общероссийского] народного фронта считают, что данные о вакцинации или наличии у граждан отрицательного ПЦР-теста, позволяющего беспрепятственно передвигаться по разным регионам РФ и другим странам в соответствии с их требованиями, информационные системы авиакомпаний могли бы запрашивать и получать на портале госуслуг. <...> Данное предложение [Общероссийский] народный фронт в ближайшие дни направит в Минцифры", - говорится в сообщении.

В пресс-службе, уточнили, что у пассажира должно оставаться право разрешить или отказать компании в получении такой информации.

"Нелогичным представляется развитие информатизации различных процессов жизнедеятельности россиян одновременно с ручной проверкой QR-кодов, созданных высокотехнологичным путем. При сдаче ПЦР-тестов данные о результатах должны попадать в госуслуги, а при покупке билета официальные данные из госуслуг о наличии QR-кодов или сданных тестов автоматически должны попадать в авиакомпанию. Все это, конечно, только если человек сам выразит свое согласие", - приводится в сообщении слова заместителя руководителя исполкома ОНФ Сергея Горбунова.

По его словам, необходимо срочно предпринимать меры, чтобы люди могли начинать отдых без нервотрепки, а "все риски, связанные с долгим выяснением информации про гражданина и накапливающейся из-за этого очереди, были нивелированы".