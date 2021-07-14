Вьетнам заинтересован в поставках "Спутника V"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Вьетнам заинтересован в поставках российской вакцины "Спутник V" и передаче технологий по ее производству. Об этом сообщил журналистам посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой в среду после встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

"Мы очень высоко оцениваем российскую вакцину "Спутник V". Мы считаем, что это очень хорошая вакцина, и очень многие люди во Вьетнаме хотят привиться "Спутником V". Мы сейчас продвигаем переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о предоставлении "Спутника V" для Вьетнама, а также передачи технологии производства "Спутника V" во Вьетнаме", - сказал высокопоставленный дипломат.

Ранее сообщалось, что Вьетнам проведет переговоры с Россией о закупке 40 млн доз вакцины "Спутник V". Согласно предложению Минздрава Вьетнама, одобренному главой правительства, местная компания T&T будет вести переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о коммерческих поставках вакцины "Спутник V" в количестве 40 млн доз. Закупка будет осуществляться за счет личных средств вьетнамской компании.

По информации Министерства здравоохранения Вьетнама, ранее вьетнамская сторона уже достигла договоренности с РФПИ о поставке в республику 20 млн доз вакцины в 2021 году. Также Вьетнам обсуждает с РФ возможность создания на своей территории завода по производству препарата "Спутник V" мощностью до 100 млн доз вакцины в год.