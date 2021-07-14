В Якутии уточнили категории работников, которые должны пройти вакцинацию от ковида

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врач по Республике Саха (Якутия) Маргарита Игнатьева подписала постановление о категориях работников, которые должны пройти иммунизацию против ковида. Преимущественно это люди, занятые в сферах деятельности с высоким риском распространения инфекционных болезней, сообщается в среду на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Отмечается низкий темп иммунизации взрослого населения. По состоянию на 13 июля охват прививками взрослого населения составляет 35%, а среди работников в сфере торговли и услуг - менее 15%. С учетом вышеизложенного главным государственным санитарным врачом по Республике Саха (Якутия) издано постановление, в котором указаны контингенты населения, подлежащие обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), занятых, преимущественно, в сферах деятельности с высоким риском заболевания и распространения инфекционных болезней", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в регионе наблюдается "нестабильная эпидемиологическая ситуация заболеваемости новой коронавирусной инфекцией" среди населения, в некоторых районах регистрируются вспышки в семьях и в коллективах.

Согласно документу, обязательная иммунизация должна быть обеспечена среди работников торговли, салонов красоты, косметических спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, фитнес-клубов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, предприятий сферы бытовых услуг (химчистки, прачечные, парикмахерские), общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, многофункциональных центров по предоставлению услуг, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, энергетики, культурных мероприятий (музеи, библиотеки, лекции), досуговых мероприятий, детских игровых комнат, театров, кинотеатров, домов культуры, массовых спортивных мероприятий, государственной гражданской и муниципальной службы, органов власти.

Согласно постановлению, следует обеспечить проведение иммунизации против COVID-19 с охватом не менее 70% взрослого населения республики, в первую очередь лиц старше 65 лет с учетом противопоказаний, до 15 августа 2021 года. "В соответствии с постановлением руководители организаций указанных сфер деятельности при отсутствии прививки имеют право отстранить работника от работы, а после 15 августа 2021 года - обязаны отстранить от работы на весь период эпидемического неблагополучия или временно - до тех пор, пока прививки не будет получены", - отмечается в сообщении.

О ситуации в регионе

В регионе первым компонентом вакцины привиты свыше 241,4 тыс. человек, завершили курс вакцинации свыше 185,1 тыс. человек. Всего, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, в республике было выявлено 42 666 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 38 973 пациента, умерли 816.