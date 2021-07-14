Дельта-штамм коронавируса привел к росту больных в двух населенных пунктах Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июля. /ТАСС/. Причиной роста числа заразившихся коронавирусом в городе Югорск и поселке Советский, где в конце июня вели обязательную самоизоляцию для непривитых граждан, стал штамм коронавируса "дельта". Об этом сообщили в среду ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

В конце июня губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление о введении со 2 по 23 июля 2021 года обязательной самоизоляции для граждан, проживающих и прибывающих в Югорск и Советский, кроме вакцинированных. Также в них на три недели запрещена работа кинотеатров, фитнес-клубов, организаций общественного питания с 20:00 (18:00 мск) до 06:00 (04:00 мск). Как отмечала руководитель окружного управления Роспотребнадзора Майя Соловьева, в Югорске и Советском ситуация с распространением коронавируса самая сложная в ХМАО, в июне заболеваемость превышала окружной показатель более чем в четыре раза.

"Причиной роста числа заболевших коронавирусом в Югорске и поселке Советский стал индийский штамм коронавируса SARS-CoV-2 "дельта". Он был обнаружен в анализах заболевших людей в данных населенных пунктах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также данный штамм обнаружен у жителей двух крупнейших городов Югры - Сургута и Нижневартовска. При этом новые штаммы обнаружены и у тех, кто никуда не выезжал из своих городов. "В Сургуте и Нижневартовске также есть индийский и британский ("альфа") штаммы. Первопричина - миграция населения", - уточнил спикер.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 14 июля общее количество заразившихся в регионе превысило 62,1 тыс. (из них 184 за последние сутки), выздоровели 59,1 тыс. человек, умерли 854 человека.