Эксперт сообщил, что нашествие божьих коровок в Анапе является нормой

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Большое количество божьи коровок, которое отмечается в последние дни в Анапе, а также на побережье Азовского моря, - нормальное явление, оно связано с колебанием численности популяции насекомых. В среднем, такое случается раз в 8-10 лет, сообщил ТАСС в среду доцент кафедры зоологии Кубанского государственного университета Владимир Гладун.

Пользователи социальных сетей на этой неделе начали активно распространять фотографии и видеозаписи, на которых запечатлено большое количество божьих коровок в Анапе и на побережье Азовского моря. В своих публикациях пользователи назвали это явление "нашествием" божьих коровок.

"Это случается периодически, для каждого живого организма характерны популяционные волны, то есть колебания численности популяции. Они случаются периодически, раз в 8-12 лет, для каждого вида это специфично. Для беспозвоночных животных в это время численность может вырастать в миллионы раз", - рассказал Гладун.

Он добавил, что судя по постам в социальных сетях, в Анапе - обычные божьи коровки, они распространены на территории России. Также Гладун объяснил, что данный вид по способу питания является хищным, насекомые питаются различными вредителями, такими как тля.

"Для человека они абсолютно не опасны, потому что питаются только вышеназванными группами насекомых. Почему они там в таком количестве собрались? Возможно, в поисках пищи они туда мигрировали", - добавил доцент.

Также ученый отметил, что в поисках пищи божьи коровки могут мигрировать в соседние районы, однако большинство из них погибнет от голода и хищников.