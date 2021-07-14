Новгородская область получит 1,6 млрд рублей на реконструкцию объектов водоподготовки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Свыше 1,5 млрд рублей получит Новгородская область на строительство или реконструкцию объектов водоподготовки к 2024 году. Большая часть средств поступит из федерального бюджета, сообщила в среду на заседании правительства Новгородской области министр ЖКХ и ТЭК региона Ирина Николаева.

"На строительство или реконструкцию объектов водоподготовки к 2024 году Новгородской области выделено 1,6 млрд рублей, 1,5 млрд - средства федерального бюджета", - сказала Николаева.

По словам Николаевой, уже в этом году на строительство и проектирование восьми новых станций водоподготовки направлено 350 млн рублей, также ведется строительство модульного блока доочистки воды в Сольцах, реконструкция систем водоснабжения в Холме, Пестове и поселке Кулотино.

"Проектируется строительство водоочистных сооружений в Окуловке, станции водоочистки в Быковском сельском поселении Пестовского района, реконструкции системы водоснабжения в Шимске. В 2022 году на эти цели предусмотрено уже более полумиллиарда рублей. Комплексы водоочистных сооружений будут построены в Парфине и Мошенском", - добавила Николаева.

В следующем году на эти работы будет направлено уже более полумиллиарда рублей, благодаря этим средствам комплексы водоочистных сооружений будут построены в Парфине и Мошенском. По словам министра, в прошлом году качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения обеспечено почти 74% жителей Новгородской области. Однако эта проблема остается актуальной, в том числе ввиду неэффективности существующих систем водоподготовки, изношенности водозаборных сооружений и водопроводных сетей.

С 2019 года в регионе реализуется федеральный проект "Чистая вода", входящий в состав национального проекта "Жилье и городская среда". В рамках нацпроекта с 2019 по 2024 годы в Новгородской области предусматривается строительство или реконструкция 23 объектов водоподготовки.