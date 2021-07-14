В Петербурге протяженность велодорожек увеличится более чем в два раза к 2030 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Протяженность велодорожек в Петербурге к 2030 году планируют увеличить со 128 км до 300 км, в этом году будет запущена велодорожка, которая соединит Кудрово с Проспектом Большевиков. Об этом рассказал журналистам в среду исполняющий обязанности директора СПб ГКУ "Городской центр управления парковками" Михаил Курдяев.

"В данный момент в Петербурге создано 128 км велодорожек. До 2030 года их количество увеличится минимум вдвое, у нас появится около 300 км велодорожек. В этом году мы будем запускать велодорожки по Проспекту Большевиков, чтобы соединить Кудрово и метро "Проспект Большевиков", там у нас будет запущено 5,2 км. Мы запускаем велодорожку в Пушкине, также будет небольшой участок в курортном районе - в районе поселка Репино. В следующем году будут созданы велодорожки в зоне платной парковки на улицах с избыточной шириной", - сообщил он.

Кроме того, Курдяев добавил, что регулярно в Петербурге совместно с велосипедистами будут проводится рейды с целью выявления нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств путем фотофиксации на велополосах. Только за сегодняшний день на подобном рейде было зафиксировано свыше 600 правонарушений. К концу июля в городе будут работать 24 специальных экипажа, оснащенных системой автофиксации.

По мнению исполнительного директора НКО "Пошли-поехали" Германа Мойжеса, запаркованные полосы опасны тем, что велосипедисты вынуждены выезжать на дорогу, где автомобили движутся на большой скорости. Он отметил, что сейчас наиболее остро проблема с велодорожками обстоит в местах широких городских магистралей, на мостах, набережных Петербурга, где меньше всего препятствий для автомобилей.

В минувшее воскресенье, 11 июля, около 20 велосипедистов устроили акцию перед зданием правительства Петербурга. Вместе со своим двухколесным транспортом они легли на асфальт у ворот Смольного, таким образом требуя от властей сделать город безопасным для всех участников дорожного движения. Одним из поводов акции стала произошедшая поздней ночью 27 июня трагедия, когда у дома №39 по проспекту Энгельса девушка на BMW сбила велосипедиста. В результате столкновения мужчина погиб на месте.