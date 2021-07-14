В Гватемале вступило в силу особое положение из-за распространения COVID-19

МЕХИКО, 14 июля. /ТАСС/. Гватемальские власти объявили о введении особого положения в связи с продолжающимся ростом числа заразившихся коронавирусом. Соответствующий декрет вступил в силу в среду после его публикации в официальной газете центральноамериканской республики, сообщило на своем сайте издание Prensa Libre .

Декрет, который принял Совет министров Гватемалы по предложению Минздрава страны, предусматривает введение серии ограничительных мер. Они будут действовать в течение 15 дней на территории всей страны.

В частности, вводится запрет на продажу и употребление в общественных местах спиртного с 18:00 часов вечера до 06:00 следующего дня. Объявлены ограничения на проведение собраний на открытом воздухе. Власти не запретили организацию манифестаций, как планировали ранее, но только с тем условием, что все их участники будут выполнять меры санитарно-эпидемической безопасности. Для населения обязательно использование защитных масок и соблюдение социального дистанцирования.

В Гватемале с населением около 17 млн человек с начала пандемии зарегистрировано более 322,1 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 9,7 тыс. человек умерли от последствий заражения. В последнее время в стране отмечается значительный рост числа заразившихся COVID-19, что вызывает острую критику у гватемальцев, которые обвиняют власти в неэффективности мер по борьбе с пандемией. В республике периодически проходят манифестации с требованием отставки президента Алехандро Джамматтеи и главы Минздрава Амелии Флорес.