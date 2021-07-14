Отели Кубани не будут выселять туристов, не привившихся от COVID-19 за три дня

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Гостиницы и отели на Кубани не уполномочены выселять туристов, подписавших добровольное согласие на вакцинацию от коронавируса при заселении, но не привившихся в трехдневный срок. Таким гостям может грозить штраф, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе Краснодарского края.

"Отель не уполномочен предпринимать такие действия. Ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на туристе, нарушение добровольного согласия также подпадает под ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). И может грозить туристу штрафом в размере до 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении штаба в ответ на вопрос, приведет ли к выселению несоблюдение гостем добровольно подписанного согласия на вакцинацию от коронавируса в течение трех дней после заселения.

Все действующие ограничения при размещении в отелях и гостиницах распространяются и на территорию Сириуса. ПЦР-тесты можно сдать в любой лаборатории уже по приезде в регион, минимальное время готовности анализа составляет шесть часов, но заселение возможно только после получения отрицательного результата.

Также по данным штаба, если турист уже приехал в регион, но не имеет при себе необходимых документов, оговоренных в постановлении о продлении режима повышенной готовности, гостиницы и иные средства размещения обязаны будут отказать ему в заселении.

Режим повышенной готовности продлен в Краснодарском крае до 1 октября. На данный момент при размещении в гостиницы, отели и пансионаты требуется медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией в срок не позднее, чем полгода назад, или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем 72 часа назад, или сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации.

С августа при заселении будут требоваться: медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией в срок не позднее, чем полгода назад, или сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации, в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. По отрицательным ПЦР-тестам будут заселять гостей при условии дачи ими добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня вселения. Все данные требования не распространяются на детей в возрасте до 14 лет включительно.