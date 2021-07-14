Нижегородские власти направят 415,5 млн рублей на строительство дома после взрыва газа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Власти направят более 400 млн рублей на строительство нового дома для нижегородцев, оставшихся без жилья в результате взрыва газа в девятиэтажном доме на улице Краснодонцев, который произошел летом прошлого года. Об этом в среду сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

"Многие жители пострадавшего дома просили именно квартиры. С учетом их пожеланий мы приняли совместное с администрацией Нижнего Новгорода решение - строить новый дом. Для проектирования и строительства в областном бюджете предусмотрено 8,6 млн в этом году, 143,5 млн - в следующем и около 259 млн рублей - в 2023 году", - приводятся в сообщении слова губернатора Глеба Никитина.

Никитин добавил, что средства также выделяются из бюджета города на условиях софинансирования. В общей сложности на строительство дома будет направлено 415,4 млн рублей.

Под строительство дома выбрали участок, расположенный примерно в трех километрах от поврежденного дома, в районе улицы Героя Васильева. Участок находится в муниципальной собственности.

Ранее сообщалось, что сообщение о взрыве газа с возгоранием в квартире на шестом этаже девятиэтажного трехподъездного панельного жилого дома на улице Краснодонцев поступило утром 11 июля 2020 года. В результате происшествия пострадали пять человек, трое из них получили легкие травмы.

В ноябре 2020 года по итогам обследования дом признали аварийным и подлежащим сносу, срок расселения жителей - 30 декабря 2023 года. Жители пострадавшего дома, которые пока арендуют квартиры, получают ежемесячную компенсацию из городского бюджета.