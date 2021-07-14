Адвокат фигуранта дела об аргентинском кокаине подозревается в подделке ордера

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Адвокат Абубакар Вадаев, защищавший основного фигуранта дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию, подозревается в подделке адвокатского ордера.

"Руководителем Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении адвоката адвокатской палаты Московской области 1957 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ ("Изготовление и использование заведомо поддельного официального документа")", - сообщила ТАСС в среду представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Она не уточнила фамилию адвоката. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что подозреваемый - адвокат Абубакар Вадаев, который представлял интересы одного из фигурантов дела о контрабанде аргентинского кокаина.

По данным СК, подозреваемый в марте 2020 года был исключен из реестра адвокатов Чеченской Республики.

"Не имея правового статуса адвоката, не позднее 2 ноября 2020 года он изготовил и предоставил в Дорогомиловский районный суд Москвы заведомо подложный ордер на представление интересов и участия в качестве защитника одного из фигурантов по уголовному делу", - сообщила Иванова. По ее словам, в ближайшее время следователи приступят к проведению с подозреваемым следственных действий.

5 апреля Дорогомиловский суд распустил коллегию присяжных по делу о поставках кокаина из-за отсутствия подтверждения полномочий одного из защитников основного фигуранта дела Андрея Ковальчука. При этом суд удовлетворил ходатайство гособвинителя о направлении соответствующих материалов в отношении адвоката Вадаева о квалификации его действий по статье 327 УК РФ ("Ненадлежащее оформление адвокатского ордера") в Следственный комитет.