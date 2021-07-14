Минюст предлагает запретить иностранцам работать адвокатами и быть членами ОНК в РФ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Минюст предлагает законопроект, который сделает невозможным иностранным гражданам работать в РФ адвокатами и быть членами Общественных наблюдательных комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Общественной палаты, куда поступил текст данного документа.

"Минюст подготовил законопроект, направленный на совершенствование порядка формирования и деятельности ОНК. Документ разработан во исполнение поручений президента России. В случае принятия законопроекта, членами ОНК не смогут быть лица, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства. Аналогичные требования коснутся адвокатов, госслужащих, депутатов представительных органов муниципальных образований, должностных лиц местного самоуправления", - сказано в сообщении Общественно палаты.

Кроме этого, документ предполагает ввести положения о независимости ОНК от органов власти и местного самоуправления. Также в законопроекте предполагается сделать недопустимым вмешательства политических партий, международных и иностранных организаций в сферу деятельности ОНК.

По словам заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Николая Зуева, предлагаемые нововведения выглядят вполне оправданными. "Действительно, институт ОНК изначально предполагали сделать независимым ни от каких политических партий или тем более - международных организаций, и то, что это будет прописано в законе, мне кажется вполне нормальным", - сказал он. Зуев добавил, что в настоящее время иностранцам прямо не запрещено быть членами ОНК. "Запрета такого нынешним законодательством не предусмотрено, однако если его введут, мне это тоже кажется логичным, так как ОНК - это все же российская структура", - отметил он.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников отметил в беседе с ТАСС, что также не возражает против поправок, предложенных Минюстом. "Они уведомляли нас об этих поправках некоторое время назад. Ничего плохого я в них не вижу, однако считаю, что параллельно с этим необходимо расширить полномочия наблюдателей. В первую очередь - разрешить им допуск в конвойные помещения судов и в автозаки, куда сейчас мы заходить не имеем права, однако где фиксируется весьма много нарушений прав заключенных", - сказал он.