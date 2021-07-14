Кириенко: школы, где учатся победители "Большой перемены", получат по 2 млн рублей

ГУРЗУФ /Республика Крым/, 14 июля. /ТАСС/. Школы, в которых учились победители трека "Большой перемены" для учеников 5 - 7 классов, получат по 2 млн рублей, а наставники детей - по 100 тыс. рублей. Об этом сообщил в среду первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе церемонии закрытия.

"Я хочу сказать слова благодарности вашим педагогам, учителям, наставникам, которые отдают не только свои знания, но и свою душу и частичку своего сердца. Педагоги, наставники победителей получают по 100 тыс. рублей. А школы, подготовившие победителей "Большой перемены" получают 2 млн рублей на свои программы развития, и на что потратить деньги вы решите вместо с руководителями школ, с коллективам школ", - сказал Кириенко.

Он также выразил благодарность родителям детей, которые принимали участие в проекте.

Кириенко отметил, что часть идей по развитию конкурса, предложенных самими школьниками, находятся на этапе реализации. "Вы предлагали создать детскую дирекцию "Большой перемены", с 1 сентября она начинает работать", - отметил Кириенко. Он также отметил, что в рамках конкурса появятся программы по профориентации школьников.

Конкурс "Большая перемена" стартовал в 2020 году. Ко второму сезону конкурса "Большая перемена" присоединились более 2,5 млн школьников и студентов колледжей, более 1,1 млн из них - ученики 5-7 классов, которые принимают участие в конкурсе впервые. Конкурс реализуется в рамках национального проекта "Образование".