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Россия оказалась третьей в мире по запросам на удаление контента в Twitter

Первое и второе места занимают Япония и Индия

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Россия заняла третье место в списке стран, направляющих компании Twitter запросы на удаление размещенного в одноименной социальной сети контента. Об этом говорится в отчетности компании, опубликованной в среду на ее сайте.

По данным Twitter, за отчетный период с начала июля по конец декабря 2020 года компания получила в общей сложности 38 524 запроса на удаление контента, из которых удовлетворены были порядка 29%. При этом 94% подобных запросов были зарегистрированы в пяти странах, в порядке убывания - Япония, Индия, Россия, Турция и Республика Корея.

За шестимесячный период из России руководству компании поступил 6 351 запрос на удаление контента. Из них 569 были направлены в судебном порядке.

Таким образом, число соответствующих запросов из России снизилось на 29% по сравнению с первой половиной 2020 года, когда их насчитывалось 8 949. В компании также обращают внимание на то, что, несмотря на общее снижение количества запросов, число обращений на почве пропаганды суицида или причинения вреда здоровью выросло на 64%.

Из Японии за второе полугодие 2020 года в Twitter зарегистрировали 16 649 запросов на удаление контента. Из Индии поступил 6 971 подобный запрос.

10 марта Роскомнадзор объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный контент. В ведомстве пообещали продолжить принимать меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки. 5 апреля Роскомнадзор принял решение продлить меры по замедлению до 15 мая. Решение было связано с тем, что соцсеть начала диалог и удалила существенную часть запрещенного контента. 17 мая ведомство сообщило о решении не блокировать сервис и снять ограничения доступа к нему в стационарных сетях, после того, как администрация Twitter удалила более 90% противоправного контента. При этом сохраняется замедление трафика соцсети на мобильных устройствах.

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