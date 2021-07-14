Чернышенко обсудил с Керри климатические изменения в мире

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российская экономика за последние 30 лет стала в два раза экологичнее, и борьба с глобальным потеплением в России продолжится, сообщил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри.

Россия является одной из немногих стран, которой удалось в разы снизить объемы выбросов парниковых газов с 1990 года, отметил зампред правительства. На встрече обсуждались действия стран по сокращению выбросов парниковых газов, создания карбоновых полигонов, а также варианты сотрудничества обеих стран по другим вопросам климатической повестки, сообщили ТАСС в пресс-службе вице-премьера.

"Мы входим в число мировых лидеров по этому направлению, а также по темпам роста поглощающей способности российских лесов. Углеродная интенсивность российской экономики с 1990 года улучшилась в два раза. Это значит, что российские экономика сегодня стала в два раза экологичнее по отношению к жителям нашей страны и всего мира", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.

В ближайшее время в России будет принят большой пакет климатических нормативно-правовых актов, который позволит нам организовать процесс измерения выбросов и торговли ими, сообщил вице-премьер. Первым регионом, в котором будут применяться новые практики, станет Сахалин, отметил он.

Еще одним важным направлением является расширение использования возобновляемых источников энергии, то есть атомной и гидроэнергетики. "Кроме того, важным элементом адаптации России к энергетическому переходу является водородная энергетика. По этому направлению создана рабочая группа, ведется активная работа", - подчеркнул Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что Россия и США входят в число стран с наибольшими объемами выброса парниковых газов, а значит, могут эффективно сотрудничать в решении этой проблемы. В частности, сотрудничество возможно в сфере мониторинга лесных пожаров - бедствия, от которого страдают многие страны. По этому вопросу российская и американская стороны договорились о совместной работе.