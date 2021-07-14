Чуть более 40% опрошенных в Петербурге подростков знают, где проходила битва за Ленинград

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Немногим более 40% подростков в Санкт-Петербурге знают, где происходили основные сражения в битве за Ленинград во время Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Битва за Ленинград - молодежный взгляд", сообщила в среду в региональном пресс-центре ТАСС автор проекта "Миссия памяти. Ленинградское спасибо" Юлия Привалова.

"Для большинства респондентов Великая Отечественная война и битва за Ленинград являются знаковыми событиями, которыми нужно гордиться. Когда задавались более конкретные вопросы о битве за Ленинград, уровень осведомленности был гораздо ниже. На вопрос "На каких территориях происходили основные сражения битвы за Ленинград?" 43% респондентов ответили, что это была Ленинградская область, 13% назвали Карелию, 1% назвали Эстонию", - рассказала Привалова.

Очень мал процент осведомленности в том, какие страны наряду с войсками Германии воевали против СССР в битве за Ленинград. Четверть опрошенных ответили, что это была Финляндия, только 3% назвали Испанию и 1% назвали Италию. В числе героев битвы за Ленинград молодежь может назвать только тех, чьими именами названы улицы города: маршал Леонид Говоров, командир подводной лодки Александр Маринеско.

Привалова рассказала о том, что информацию о событиях тех лет молодые люди получают не только на школьных уроках, но и в интернете. Если они находят интересный для себя контент, то безоговорочно верят ему. Прекращаются каналы прямой передачи знаний о тех временах, потому что уходит поколение участников и детей участников событий, немногие семьи напрямую передают устные рассказы подрастающему поколению.

"Мы сделали вывод, о том, что наш проект должен работать в нескольких направлениях. Во-первых, мы активизируем работу по сбору устных рассказов участников тех событий, потому что это дает очень серьезный эмоциональный посыл, который гораздо лучше усваивается. Во-вторых, мы планируем освоение интернет-пространства, и основным направлением нашего проекта является создание интерактивной мультимедийной карты, интерактивного приложения под названием "Энциклопедия эвакуации из Ленинграда". Мы передадим это приложение в Государственный Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, а также в региональные музеи, которые являются участниками нашего проекта", - подвела итоги Юлия Привалова.

Исследование готовилось к торжественным датам этого года, к 80-летию начала Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Битва за Ленинград была самой продолжительной в ходе всей войны (900 дней). Она шла с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года.

Методика исследования

"Опрос проводился через социальные сети месяц назад. Выборка была примерно 230 человек. Возраст участников составлял от 14 до 20 лет. Юношей было 48,5%, а девушек около 51,5%. Всем участникам задавались одинаковые вопросы и давались варианты ответа", - сообщил на пресс-конференции директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.