Пункт вакцинации от COVID-19 открыли на республиканском стадионе в Коми

СЫКТЫВКАР, 14 июля. /ТАСС/. Крупный пункт вакцинации от коронавируса открыли в Сыктывкаре на базе реконструированного центрального республиканского стадиона. Если будет необходимо, он будет работать семь дней в неделю, сообщил в среду глава Республики Коми Владимир Уйба.

"Учитывая, что у нас большой прирост желающих вакцинироваться, мы дополнительно открыли два новых больших пункта вакцинации. Об одном я вчера говорил, он работает на базе республиканского физкультурного диспансера. Второй - на базе республиканского стадиона на северной трибуне. Этот пункт будет работать с 10:00 до 16:00 шесть дней в неделю. Если будет необходимо, сделаем более длинный рабочий день и добавим воскресенье. Нет записи, живая очередь, пожалуйста, приходите и прививайтесь", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона "ВКонтакте".

По словам руководителя региона, в Коми увеличились темпы вакцинации. Первым компонентом привито 160 997 человек, вторым компонентом - 117 050 человек, или почти 20% населения республики. Вакцины пока достаточно, есть запас в 41 тыс. доз, при нынешних темпах иммунизации этого хватит на 8-10 дней. При этом подана заявка в Минздрав РФ на поставку следующей партии.

В регионе сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом, за сутки заболели 289 человек, а выздоровели 117 пациентов. Больше всего заболевших в Сыктывкаре и Ухте, где за сутки выявлено 104 и 44 заразившихся соответственно. На сегодня в моногоспиталях развернуто уже 2 630 коек, из которых занято 2 032 койки, или 77,2%.

"У нас не хватает уже кадров для лечения больных в "красной зоне". На сегодня общий отряд медицинских работников - это 2 700 человек, при этом большое спасибо нашим студентам медицинского колледжа и мединститута, которые откликнулись и встали на работу в ковидные отделения, а также волонтерам. Но все равно не хватает специалистов. 10 дней назад я обратился в Минобороны России за помощью, чтобы отправили к нам специалистов. Сегодня сводный отряд военных медиков уже работает в республике, в основном в Сыктывкаре и Ухте, в его составе девять врачей и 30 человек среднего медперсонала. В ближайшие день - два мы ждем еще 10 военных медиков", - сообщил глава республики.

На 14 июля в Коми выявлено 50 409 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 289 человек. Выздоровели 45 920 человек, умерли 1 094 пациента.