В Афинах прошли митинги против обязательной вакцинации

АФИНЫ, 14 июля. /ТАСС/. Митинги против объявленной правительством предстоящей обязательной вакцинации работников домов престарелых и медучреждений в августе и сентябре, а также возможных других категорий работников государственного сектора прошли в среду вечером в греческой столице.

Противники принудительной вакцинации провели митинги на центральных афинских площадях Синтагма и Омония в то время, как в Греции растет число инфицированных, а эксперты бьют тревогу в отношении распространения в стране дельта-штамма коронавируса, отмечает газета Ethnos.

На митинги в Афинах пришли около 5 тыс. человек, которые держали в руках греческие флаги, иконы, кресты, транспаранты и выкрикивали лозунги против прививок. На некоторых транспарантах было написано: "Свобода!", "Нет шантажу!", "Нет терроризму!" Большинство участников протестных акций не имело масок на лицах. Полиция следила за порядком, но в манифестации не вмешивалась.

Митинги прошли и в северном греческом городе Салоники, а также в ряде других населенных пунктов.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в понедельник в телевизионном обращении к нации о предстоящей обязательной вакцинации работников домов престарелых и медучреждений в августе и сентябре, а также о работе с пятницы до конца лета всех ночных клубов, баров, кинотеатров и театров исключительно для вакцинированных. В ответ президент Всегреческой федерации работников государственных больниц Греции Михалис Яннакос в понедельник заявил, что медицинские работники были вакцинированы в достаточном количестве. По его словам, обязательную вакцинацию объявляют для медперсонала, тогда как у священников уровень вакцинации очень низкий, а они вступают в прямой контакт с большим количеством людей, не соблюдая санитарные меры, да еще и заявляют гражданам, что не нужно вакцинироваться.

Однако правительство опасается поставить вопрос о принудительной вакцинации священников, понимая, что это настроит против него Элладскую православную церковь (ЭПЦ). Во вторник Постоянный Священный Синод ЭПЦ обсуждал вопрос о прививках и рекомендовал "свободный выбор вакцинации в качестве научно проверенного решения для остановки распространения вируса".

Ранее ряд священников Элладской церкви призывал паству не делать прививки и говорил, что в случае вакцинации они могут отказать им в причастии и исповеди.