В РФ начинается прием заявлений на выплату в 10 тыс. рублей на детей от шести до 18 лет

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Прием заявлений на единовременную выплату в 10 тыс. рублей для детей школьного возраста начинается в России в четверг.

Что известно о поддержке материнства и семей с детьми в России

Президент России Владимир Путин в июле подписал указ, согласно которому все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее сообщал, что на единовременную выплату будет выделено 204 млрд рублей, она охватит более 20 млн детей.

Подать заявление на выплату можно будет дистанционно через портал госуслуг либо лично обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда России. При подаче заявления онлайн никаких дополнительных документов не потребуется, сообщали в Минтруде.

Кроме того, Минцифры и Минтруд 11 июля запустили новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах. Так, 12,5 млн родителей, зарегистрированных на госуслугах, получили рассылку от портала с предзаполненными документами на "школьную" выплату. По итогам проведенной 11 июля 2021 года рассылки, на настоящий момент выплаты оформили 7 млн родителей на 9,8 млн детей.

Перечисление "школьных" выплат начнется с 16 августа, и большинство семей получат деньги именно в этот день. Саму выплату можно будет получить только безналично на карту любой платежной системы. Обратиться за выплатой можно будет до конца октября текущего года.