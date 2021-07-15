По трассам Кубани ограничили движение грузовиков из-за жары и пробок

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Ограничения движения грузового транспорта по трассе М-4 "Дон" на участке от Горячего Ключа до транспортной развязки в районе поселка Джубга в Туапсинском районе вводятся с 15 июля сроком на два месяца, они будут действовать в дневное время суток с пятницы по воскресенье. Также власти Краснодарского края вели ограничения на движение грузовиков по всем трассам региона в дневное время суток до 31 августа, сообщили ТАСС в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В летний период загруженность дорог в Краснодарском крае достигает пика, на трассах, ведущих к Черноморскому побережью, образуются пробки. Кроме того, в регионе установилась жаркая погода, которая влияет на износ дорожного покрытия.

"На трассе М-4 "Дон" введены ограничения в движении грузового транспорта в дневное время в дни максимальной загрузки и в выходные дни", - сообщили в министерстве.

По данным ГК "Автодор", ограничения будут действовать с 15 июля по 15 сентября на участке М-4 "Дон" от Горячего Ключа (1 385 км трассы) до транспортной развязки в месте примыкания автодороги "Джубга - Сочи" (1 442 км трассы), они распространяются на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 15 тонн, движение такого транспорта на данном участке будет ограничено с пятницы по воскресенье с 08:00 мск до 21:00 мск. По данным компании, такая мера позволит выровнять скоростной режим движения, что важно для высокого курортного сезона, и минимизировать число обгонов, которые могут приводить к лобовым столкновениям.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края ТАСС добавили, что в регионе также ввели временное ограничение движения тяжеловесного транспорта по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения из-за угрозы повреждения дорожного покрытия в связи с высокой температурой воздуха. Ограничения будут действовать по 31 августа, они распространяются на дневное время суток: с 10:00 мск до 22:00 мск при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов.