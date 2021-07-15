В России с 15 июля запускается программа студенческого туризма

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Программа студенческого туризма, в рамках которой путешествующие по России обучающиеся в период летних каникул смогут проживать в кампусах и общежитиях вузов по доступным ценам, запускается 15 июля, она продлится по 25 августа. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки РФ.

"Студенты российских вузов, путешествующие по стране на летних каникулах, смогут жить в кампусах и общежитиях вузов в рамках специальной программы Минобрнауки России. Программа подготовлена по поручению президента России Владимира Путина. В рамках нее студенты российских университетов с 15 июля по 25 августа 2021 года смогут путешествовать по регионам России и проживать по доступным ценам в кампусах и общежитиях вузов, которые участвуют в пилотном проекте", - говорится в сообщении.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении, у студентов должна быть возможность доступно путешествовать по России. "В настоящее время по поручению президента создается сеть кампусов мирового уровня, выделяется финансирование на капитальные ремонты и реконструкцию имеющихся общежитий и студенческих кампусов. Поэтому возможностей комфортного отдыха для студентов-туристов от года к году будет становиться все больше. На сегодняшний день к проекту подключились 15 российских университетов", - отметил Чернышенко.

По его словам, программа нацелена на развитие внутреннего туризма в России.

Укрепление межвузовских связей

В 2021 году в пилотную программу вошли 15 российских университетов, сказано в сообщении. Остановиться в вузовских кампусах и общежитиях партнеров программы можно будет в Санкт-Петербурге, Московской области, Нижнем Новгороде, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Калининграде, Томске, Великом Новгороде, Красноярске, Барнауле, Таганроге, Владикавказе, Симферополе, Уфе и Иркутске. Также создана специальная информационная платформа студтуризм.рф, где студенты могут подать заявку на бронирование жилья с указанием даты предполагаемого путешествия. Кроме стандартной информации об объекте размещения, его характеристиках и местоположении, на сайте можно ознакомиться с туристической программой каждой конкретной территории и набором дополнительных услуг, предлагаемых принимающей стороной.

"Реализация программы позволит укрепить межвузовские связи, познакомить студентов с коллегами из регионов, дать толчок не только личному, но и научному сотрудничеству. Во время путешествий рождаются самые яркие воспоминания юности и новые идеи, которые быстро смогут стать совместными научными и технологическими проектами. Вузы создадут все необходимые условия: предоставят студентам размещение и позаботятся об их досуге", - приводятся слова главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

Условия

Отмечается, что студенты смогут путешествовать по программе самостоятельно за свой счет и в составе организованных от своего вуза групп, где расходы на себя берет направляющая сторона, она же организует туристическую программу. В таком случае вуз оплачивает или компенсирует в полном объеме затраты на проезд до места пребывания, питание, проживание в общежитии или кампусе принимающего учебного заведения. Студентам будет предложено в совокупности более 150 экскурсий и мероприятий. Большинство программ для организованных групп студентов, представляют собой двух-, трех-, пяти- и семидневные туры. Многие маршруты разрабатывались с участием самих обучающихся.

Сообщается, что стоимость проживания в зависимости от типа размещения составит от 35 до 100 рублей в сутки, максимальная цена - 400 рублей в сутки. Если в пакет также включено питание, то стоимость пребывания варьируется от 250 до 550 рублей в сутки.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в настоящее время изучается возможность создания рекомендаций для регионов и вузов, участвующих в программе.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма и в этом году запустить связанные с ним пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях для студентов из других регионов, которые летом отправятся путешествовать по стране.