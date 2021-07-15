Экологическая экспедиция по вывозу металла начинается на острове Вилькицкого в Арктике

ТАСС, 15 июля. Волонтеры-экологи приступят в четверг к уборке необитаемого острова Вилькицкого (Ямало-Ненецкий автономный округ). В течение месяца добровольцы будут готовить ранее собранный металлолом к вывозу, сообщили в пресс-службе губернатора Ямала.

Ранее сообщалось, что эта экспедиция на остров Вилькицкого станет пятой и, возможно, заключительной. На остров отправятся десять мужчин в возрасте от 20 до 45 лет.

"В этом году в рамках проекта "Волонтеры Арктики" в экспедициях на Ямале примут участие добровольцы из 18 регионов России и Казахстана. 15 июля десять опытных экодобровольцев отправится на остров Вилькицкого, чтобы подготовить собранный ранее металл для вывоза", - говорится в сообщении с уточнением, что с начала реализации экопроекта в 2017 году волонтеры убрали территорию на 125 га, собрали более 460 тонн металла - ржавеющих бочек и брошенного железа.

Волонтеры также отремонтируют маяк, который был зажжен на острове в 2019 году, заброшенную башню высотой 20 м. "Маяк представляет историческую ценность, отреставрированный, он станет частью системы навигации Северного морского пути. На маяке установлено оборудование Росгидромета, и он будет работать круглосуточно", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора Ямала Александра Мажарова.

Экспедиция продлится до 15 августа. В 2021 году на острове будет интернет, что позволит добровольцам общаться с близкими, добавили в пресс-службе. Кроме того, в августе 22 добровольца продолжат работу в Сеяхе в рамках экосоциологической экспедиции, где смогут принять участие и девушки.

Об острове

Производственный мусор скопился в ЯНАО, в том числе на острове Вилькицкого, после первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на 1960-1970-е годы. Тогда при разработке месторождений углеводородного сырья экологические стандарты промышленной деятельности были менее строгими, в итоге образовалось большое количество так называемых объектов накопленного ущерба. Начиная с 2017 года волонтеры производят экологическую очистку захламленных территорий необитаемого острова Вилькицкого в Карском море, который расположен между Обской губой и Енисейским заливом. Его ширина составляет около 9 км, длина - примерно 18 км (вместе с косой Восточной - более 40 км).