В Эквадоре вводят режим ЧП после обнаружения штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 июля. /ТАСС/. Президент Эквадора Гильермо Лассо ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) и комендантский час в крупнейшем городе страны Гуаякиле и провинции Эль-Оро, где ранее были подтверждены первые случаи заражения штаммами коронавируса "дельта" и "дельта плюс". Об этом сообщает в среду газета Universal .

Ограничительные меры, принятые по ходатайству комитета по противодействию распространению инфекции, начнут действовать с 20:00 14 июля (04:00 15 июля мск) и продлятся до 28 июля. В Эль-Оро общественный транспорт сможет перевозить не более 30% допустимого количества пассажиров, частные предприятия и учреждения госсектора перейдут на удаленный режим работы, торговые точки должны вчетверо сократить количество посетителей, которые могут одновременно находиться в помещении. Ограничивается транспортное сообщение с другими регионами страны, в будние дни комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00, в выходные - с 18:00 до 06:00.

В Гуаякиле вдвое сокращено допустимое число пассажиров общественного транспорта, общественные места в помещениях могут принимать не более 50% посетителей, на свежем воздухе - не более 75%.

Эквадорские эпидемиологи выявили 10 случаев заражения дельта-штаммом - три в провинции Гуаяс и семь в Эль-Оро. В одном из случаев в Эль-Оро речь идет о разновидности инфекции "дельта плюс". Пробы, в которых выявлены дельта-штаммы, были взяты в конце июня. Ранее в Эквадоре подтверждались случаи заражения штаммами "альфа", "бета" и "гамма".

Первый случай заражения коронавирусом в Эквадоре был зарегистрирован 29 февраля прошлого года. В марте 2020 года власти страны приняли решение ввести режим чрезвычайного положения и закрыть границы, в мае некоторые ограничения были ослаблены. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в республике превысило 471 тыс., число летальных исходов - 16 145.