ФБР признало ошибки в расследовании скандала о сексуальных домогательствах к спортсменкам

ТАСС, 15 июля. Федеральное бюро расследований (ФБР) признало собственные ошибки при проведении расследования скандала с сексуальными домогательствами к десяткам спортсменок со стороны бывшего врача сборных команд США по гимнастике Лоуренса Нассара. Соответствующее заявление бюро опубликовало в среду в ответ на доклад министерства юстиции о расследовании данного дела.

"Действия и бездействия ряда сотрудников ФБР, описанные в докладе, являются непростительными и дискредитируют организацию", - говорится в заявлении. ФБР подтвердило, что "лица, ответственные за неправомерное поведение и подрыв доверия, больше не работают по вопросам ФБР".

Ранее Минюст опубликовал доклад, в котором указал на шестинедельное бездействие местного отделения ФБР в расследовании обвинений в сексуальном насилии со стороны Лоуренса Нассара.

Нассар с 1996 по 2015 год работал врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская сборная США по спортивной гимнастике. Он также был физиотерапевтом национальной команды на четырех Олимпийских играх. В январе 2018 года Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 гимнасток, показания против него дали более 150 женщин.

В 2017 году Нассар уже был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии. В 2016 году сотрудники правоохранительных органов обнаружили на жестком диске его компьютера большой архив соответствующих материалов.