ООН: около 23 млн детей в мире не прошли вакцинацию от основных болезней в 2020 году

ЖЕНЕВА, 15 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвали мировое сообщество уделить первостепенное внимание восстановлению подорванных пандемией коронавируса регулярных детских прививочных кампаний в целях защиты от таких болезней, как корь, полиомиелит, дифтерия, столбняк и коклюш. Как отмечается в опубликованном ими в четверг докладе, в 2020 году плановую иммунизацию от основных болезней не прошли 23 млн детей, что ставит под угрозу их здоровье.

"23 млн детей пропустили в 2020 году плановую иммунизацию основными вакцинами, это на 3,7 млн больше, чем в 2019 году", - с тревогой констатировали эксперты, подчеркнув, что вследствие пандемии COVID-19 и сбоев в работе служб здравоохранения "большинство стран столкнулось в прошлом году с падением уровня детской вакцинации".

По оценкам авторов доклада, порядка 17 млн детей "не получили ни одной вакцины" в 2020 году. Около 22,7 млн юных жителей Земли пропустили прием первой дозы вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша. Это на 3,5 млн больше, чем в 2019 году. Число тех, кто не был в срок вакцинирован от кори, выросло в прошлом году на 3 млн по сравнению с предыдущими 12 месяцами, достигнув 22,3 млн. В целом в 66 странах было отложено проведение 57 массовых прививочных кампаний.

"Многочисленные вспышки болезней могут стать катастрофой для общин и систем здравоохранения, которые ведут битву с COVID-19. Это делает еще более срочной, чем когда-либо, задачу инвестирования в вакцинацию детей", - заявил в связи с публикацией доклад генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. В свою очередь исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор подчеркнула, что пандемия коронавируса и связанные с ней сбои в вакцинации приводят к "последствиям, за которые предстоит расплачиваться жизнями и благополучием наиболее уязвимых" групп населения. Пандемия усугубила ситуацию, которая и ранее была непростой, резюмировала она.

ВОЗ и ЮНИСЕФ оказывают поддержку странам в восстановлении прививочных кампаний. Они считают, что иммунизация от коронавируса должна планироваться и финансироваться параллельно с решением вопросов, связанных с вакцинацией детей, а не за счет них.