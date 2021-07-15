Эксперт заявила о возможности повторного заражения коронавирусом сразу после выздоровления

"После перенесенной инфекции обычно защитный иммуноглобулин G или антитела сохраняются примерно в течение шести месяцев. Однако коронавирус постоянно мутирует. Поэтому получается так, что человек защищен от одного штамма, но может заразиться другим сразу после выздоровления. Некоторые специалисты говорят о наличии перекрестного иммунитета, однако на 100% организм не защищен от них", - сказала она.

По словам Ищенко, особенностью повторного заражения может стать облегченная форма, в которой заболевание будет протекать. "Единственное, что заболевание может проходить в облегченной форме, но опасность сохраняется. По крайне мере, так было раньше. Сейчас наш опасный противник ковид меняется постоянно, поэтому отследить его свойства очень тяжело", - пояснила врач.

В частности риск повторного заболевания велик у людей с иммунодефицитом, отметил врач-терапевт, пульмонолог, работающий с пациентами в "красной зоне", Алексей Никишенков. "Существует коллегиальное мнение, что если человек недавно переболел коронавирусной инфекцией, то у него сформирован активный иммунитет к инфекции. Повторное заражение в ближайшее время не должно случиться, однако в редких случаях это возможно - например, у людей с иммунодефицитом.Также это может быть связано с появлением новых штаммов. Коронавирус может уходить от иммунитета, сформированного после болезни, но далее это не выльется в активное заболевание", - сообщил он.

Как ранее заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова, в целом случаи повторного заражения коронавирусом в России не превышают 1%, они единичны. Она также подчеркнула, что в каких-то регионах эти случаи единичны, а где-то их чуть больше.