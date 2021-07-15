Эксперт: после вакцинации от коронавируса человек не заразен для окружающих

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Появление таких симптомов как температура, слабость, миалгия, похожих на проявления гриппа, не является признаком того, что человек становится заразным после вакцинации. Об этом сообщил ТАСС директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И Марциновского Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев.

"Человек не может быть заразным после прививки от коронавируса, потому что ни в одной вакцине нет живого коронавируса. Он либо инактивирован, либо это его ослабленный фрагмент, вставленный в аденовирус. Живого коронавируса там нет и близко. Что касается симптомов гриппа, которые могут проявиться, то не стоит путать их с реальным заражением. И температура, и другие яркие симптомы являются всего лишь нормальной внутренней реакцией организма на фрагменты микроорганизма и свидетельствует о том, что иммунная система правильно воспринимает введенную прививку", - сказал он.

При этом носители вируса, которые прошли вакцинацию, продолжают его распространять и остаются опасными для окружающих, пояснил ТАСС врач-вирусолог Виктор Ларичев. "Человек может быть заразен после прививки только в том случае, если он пришел на вакцинацию уже заболевшим, и это не было установлено. В таком случае, после введения препарата его заразность сохраняется. Однако в том случае, если человек был здоров и привился, он не может заражать", - сказал он.

По словам врача, опасения россиян связаны с тем, что в ранее разработанных вакцинах использовался живой вирус. В связи с этим после прививок люди действительно становились заразным на определенный период времени. "Я понимаю, откуда идет такое убеждение - например, вакцина от краснухи действительно содержит живой вирус ослабленный, и в принципе человек после вакцинации может быть заразен. Поэтому эта прививка не ставится беременным, например. Однако, в случае с ковидом, такого варианта развития событий не может быть, потому что даже в "Спутнике V", в составе которого содержится фрагмент вируса, он не может размножаться. В таком случае человек не может никого заражать", - пояснил собеседник агентства.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник лайт" - однокомпонентная.