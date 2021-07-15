"Известия": Роструд разъяснил порядок отстранения непривитых работников

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Роструд разъяснил правила отстранения от работы сотрудников в ряде сфер, которые отказываются вакцинироваться от коронавирусной инфекции в отсутствие противопоказаний. Об этом в четверг пишет газета " Известия " со ссылкой на письмо службы в адрес некоммерческой организации "Объединение корпоративных юристов" от 13 июля.

В письме указано, что сотрудники, отказывающиеся от вакцинации, могут быть отстранены от работы без сохранения зарплаты: такая мера предусмотрена ст. 76 ТК РФ, где уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами.

В Роструде приводят в пример нарушение положений закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". В соответствии с ними, отказ от профилактических прививок может стать причиной отказа при приеме на работу либо отстранения от нее, если ее выполнение связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

"Она [вакцинация от коронавируса] становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей)", - указано в пояснении Роструда. Дата отстранения зависит от сроков проведения вакцинации в регионе, пояснили в службе.

В случае, если работник не собирается делать прививку, компания должна запросить его письменный отказ, а затем оформить приказ об отстранении без сохранения заработной платы. Основанием служит ч. 3 ст. 76 ТК РФ. При этом перевод на удаленный режим работы не является альтернативой отстранению: работники на удаленке тоже должны проходить вакцинацию, следует из письма. В службе также указали на то, что, в соответствии с абзацем 8 части 1 ст. 76 ТК РФ, работодатель обязан отстранить от работы отказавшегося от прививки сотрудника в отсутствие противопоказаний, а тот может вернуться только после пандемии либо после того, как устранит причину отстранения.

Газета направила запрос в Роструд. В "Объединении корпоративных юристов" от комментариев отказались.