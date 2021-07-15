Трутнев потребовал ускорить утилизацию затонувших судов в Магадане

ТАСС, 15 июля. Вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в четверг во время рабочего визита в Магаданскую область потребовал ускорить работу по поднятию и утилизации затонувших судов в бухте Нагаева.

В области остаются затопленными 20 кораблей, половина из них - в акватории порта Магадан. Летом 2020 года во время поездки по российскому Дальнему Востоку премьер-министр Михаил Мишустин поручил расчистить акваторию. Региональные власти разработали дорожную карту, очистка началась в июне этого года.

"Выполнять надо быстро, почему так долго возитесь? <...> Сегодня Росимуществу поручение - пересмотреть дорожную карту. <...> И служебное расследование на эту тему", - обратился Трутнев к чиновникам с критикой после осмотра рыбного порта в Магадане.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Трутнева, губернатор области Сергей Носов доложил вице-премьеру, что подъем и утилизация судов должны завершиться до конца 2021 года. В апреле и мае заключены госконтракты на комплексную утилизацию четырех судов - "Малли", "Гусфар-1", "Серес", "Линг" (для последних трех ее должны закончить до конца сентября, производится резка, демонтаж металла, а подъем "Малли" запланирован до конца ноября).

Также выполняются работы по очистке участка бухты Нагаева в районе парка Маяк. Прорабатывается вопрос о подъеме затонувших судов "Профессор Моисеев", "Нева" и еще трех рыболовных судов. Собственником судна СТР 420 "Юшино", также являющегося конструктивно погибшим, производятся работы по утилизации, добавили в пресс-службе.

Кроме того, уточняли ранее в правительстве, утилизирована баржа в районе видовой площадки "Пирс" в пределах линии городского пляжа. Остов заброшенного судна портил вид бухты несколько десятков лет. Всего на территории Дальневосточного федерального округа насчитывается более одной тыс. таких объектов, планируется поднять свыше 200.

По информации пресс-службы Трутнева, в четверг вице-премьер также обсудил с местными властями состояние терминала порта, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота. Рыбный терминал состоит из трех причалов и пирса. Один причал передан в долгосрочную аренду (причал "Реф-2"), остальные находятся в эксплуатации ФГУП "Нацрыбресурс". Гидротехнические сооружения признаны годными к эксплуатации с ограничениями из-за высокого износа. Но для развития рыбопромышленной отрасли области (в том числе прибрежного рыболовства), организации работ по обслуживанию рыбодобывающих судов, их бункеровки, обеспечению перевалки водных биологических ресурсов, необходимо провести ремонт и реконструкцию порта, развить инфраструктуру причалов и прилегающей территории, обеспечить комплексное обслуживание судов рыбопромыслового, транспортного и пассажирского флота. Мероприятия по этому направлению включены в госпрограмму РФ "Развитие рыбохозяйственного комплекса".