Местами кратковременный дождь, гроза и до 35 градусов тепла ожидаются в Москве 15 июля

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до +35 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 33-35 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до +18 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 17 м/ с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба. В связи с жаркой погодой 15 июля в Московском регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах +30 - 35 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки +15 градусов.