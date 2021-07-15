Около 20% россиян заявили, что хотели бы работать удаленно из другого региона

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Около 20% опрошенных россиян хотели бы работать удаленно из другого региона, больше всего россияне хотели бы переехать в Калининград, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом говорится в опросе сервиса доставки "Сбермаркет" и исследовательского агентства ResearchMe. Сервисы опросили более 2 250 работающих россиян в городах-миллионниках, Владивостоке, Калининграде и Сочи.

"В среднем по России 81% опрошенных не хотели бы уезжать из своего города даже при возможности дистанционной работы: больше всего нравится в городе жителям Калининграда (98%), Сочи (96%) и Ростова-на-Дону (92%). 86% москвичей и 81% жителей Санкт-Петербурга довольны своей жизнью и не хотели бы переезжать в другой регион. Больше всего хотели бы уехать жители Владивостока (58%), Екатеринбурга (39%) и Красноярска (25%)", - говорится в исследовании.

Порядка 13% россиян готовы работать дистанционно за зарплату менее 50 тыс. рублей, а средняя комфортная зарплата для россиян "на удаленке" - 50-70 тыс. рублей. Так, самой комфортной зарплатой при дистанционной работе жители Владивостока (33%), Воронежа (45%), Москвы (43%) и Челябинска (34%) считают сумму в размере свыше 90 тыс. рублей. Суммой в 70-90 тыс. рублей будут довольны жители Уфы (49%) и Красноярска (37%). Зарплатой в размере 50-70 тыс. рублей удовлетворятся жители Волгограда (49%), Екатеринбурга (38%), Казани (44%), Калининграда (35%), Новосибирска (47%), Омска, Перми и Ростова-на-Дону (по 50%), Санкт-Петербурга (44%) и Сочи (49%).

Больше всего сотрудников на формат дистанционной работы перевели в Воронеже (34%), Екатеринбурге (32%), Сочи и Нижнем Новгороде (по 30% опрошенных) - по данным оперативного штаба, в этих регионах наиболее напряженная ситуация с коронавирусом. Меньше всего сотрудников работают из дома в Перми (2%), Казани (11%), Владивостоке и Самаре (по 13%).

Больше всего россияне хотели бы уехать в Калининград (26%), Санкт-Петербург или Сочи (по 14%), Казань (11%). Москва - на четвертом месте с 10% желающих. "Самые большие минусы, которые люди видят в своем городе - это опасность заражения во время пандемии (47%), неразвитая инфраструктура (39%) и плохая транспортная доступность (39% недовольных среди мужчин и 17% среди женщин). Самый важный фактор, из-за которого жители не хотят уезжать, - наличие родных и близких в родном городе (60%), на втором месте - климат (22%)", - говорится в исследовании.

Преимущества и недостатки дистанционной работы

Более половины опрошенных (66%) уверены, что будут тратить меньше, перейдя на удаленный режим, либо уже тратят меньше (нет расходов на дорогу и обеды). Четверть (26%) тратят столько же, а 8% стали тратить даже больше.

"Большинство опрошенных отмечает, что самым важным критерием для высокого качества жизни является возможность сохранять баланс между работой и личной жизнью - так ответили 76% мужчин и 65% женщин. Значительно меньше людей считают основным критерием хорошую экологию (14% мужчин и 20% женщин) и качественные продукты питания (9% мужчин и 13% женщин)", - говорится в опросе.

Самое большое преимущество дистанционной работы - возможность самостоятельного распределения времени среди рабочего дня. Это отметили 57% опрошенных: более половины людей старше 25 лет, но всего 35% работающей молодежи в возрасте 18-24 лет. "Для них не менее важна возможность просто быть дома - так ответили 19% опрошенных. Важнее всего быть дома россиянам в возрасте от 18 до 24 лет (34% респондентов). Четверть опрошенных (24%) отметили экономию на дороге из дома до офиса. Основными недостатками дистанционной работы респонденты посчитали смешение личной жизни и работы, отвлечение при работе из дома на детей и домашние дела (66%), отсутствие личного общения с коллегами (27%) и отсутствие четких сроков окончания рабочего дня (26%)", - отметили аналитики.