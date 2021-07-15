Туроператоры надеются привлечь в Астрахань благодаря круизам по Волге до 15 тыс. туристов

АСТРАХАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Круизные маршруты по Волге, как ожидается, привлекут в Астрахань порядка 15 тыс. туристов. По данным круизных туроператоров, в 2021 году ожидается 75 заходов теплоходов в город, об этом в интервью ТАСС рассказала руководитель информационно-туристского центра Астраханской области Яна Абдуразакова.

"По данным круизных туроператоров, в 2021 году ожидается 75 заходов теплоходов в город Астрахань, что составит порядка 15 тыс. туристов. Это несколько меньше, чем, например, в 2018 году, когда было 85 заходов теплоходов в город", - отметила она, добавив, что рынок круизного туризма еще не в полной мере восстановился после пандемии. Однако, по словам Абдуразаковой, "круизные компании проявляют интерес к нашему региону, отмечая новые экскурсионные предложения наших туроператоров, и планируют увеличение заходов в следующие навигации".

Собеседница отметила, что впервые за последние несколько лет Астрахань станет отправной точкой речных круизных маршрутов по Волге, это косвенно показывает рост позиции региона в целом в круизном туризме. "Астрахань теперь воспринимается крупными туроператорами как полноценный пункт круизного туризма. К тому же, астраханцам теперь удобно запланировать свой речной маршрут без лишних пересадок", - сказала Абдразакова.

По ее словам, чаще всего в Астрахань на круизных судах прибывают тургруппы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Казани и других городов.

Астрахань гастрономическая и Астрахань купеческая

Рынок туристических пакетов теперь значительно расширен - туроператоры предлагают одно- или двухдневные культурно-познавательные, экологические, этнографические, гастрономические программы в Астраханской области, длительность туров зависит от продолжительности стоянки в Астрахани.

"Если раньше туроператоры предлагали обзорные экскурсии по городу и поездки на лотосовые поля, то теперь в наличии самый широкий спектр турпрограмм: поездки в Сарай-Бату, на гору Большое Богдо и на соленое озеро Баскунчак, в музей Курмангазы, а также уникальные тематические экскурсии "Астрахань гастрономическая" и "Астрахань купеческая".Особое внимание гостей региона привлекает гастрономический туризм. Ранее предложения туроператоров ограничивались отдельными экскурсиями и одним VIP-маршрутом для индивидуальных туристов, сегодня туроператоры готовы предложить трех-четырех-дневные гастрономические путешествия в Астраханскую область, доступные для массового туризма", - сказала Абдуразакова.

По данным регионального министерства культуры и туризма, всего в регионе действует более 200 экскурсионных программ и маршрутов для российских и иностранных туристов с посещением памятников исторического и духовного наследия. Региональными туроператорами разработано более 30 туристских пакетов - туров выходного дня, которые дают возможность сделать кратковременный отдых гостей региона максимально насыщенным, разнообразным и наполненным яркими впечатлениями. В 2020 году последствия пандемии значительно отразились на турпотоке в Астраханскую область, и он составил 1,2 млн человек. В 2021 году прогнозируется его восстановление до показателя 2019 года, то есть до 1,6 млн. человек.