Эксперты сообщили, что не весь бизнес Москвы обеспечил в срок вакцинацию 60% штата

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Некоторые частные компании в Москве, в том числе в сфере фитнеса или индустрии красоты, не успели обеспечить вакцинацию от коронавируса первым компонентом 60% сотрудников к 15 июля. Бизнес просит сдвинуть сроки, чтобы не подвергаться санкциям, сообщили опрошенные в четверг ТАСС представители деловых объединений, эксперты и сами предприниматели.

До 15 июля 60% работников столичных организаций из сферы торговли, общепита, бьюти-индустрии, фитнеса, бытовых услуг и других должны привиться хотя бы одним компонентом вакцины. А до 15 августа необходимо сделать прививку вторым компонентом. Московские предприниматели должны подавать сведения о вакцинированных сотрудниках на mos.ru.

Штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников для индивидуальных предпринимателей составит до 50 тыс., для организаций - до 300 тыс. рублей. Повторные нарушения могут повлечь санкции в размере до 1 млн рублей либо приостановку работы почти на три месяца. Проверки выполнения нормы о вакцинации сотрудников в Москве начнутся с 15 июля, говорил ранее начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Помехи для вакцинации сотрудников

Судя по прямым интервью предпринимателей и обращениям в аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, условие о вакцинации персонала в Москве "не успели выполнить многие", сказал ТАСС советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

"Дело тут не только в том, чтобы убедить работников, иногда запись на прививки идет на более поздние даты, - пояснил он. - Один из наших заявителей считает, что все-таки не все условия вакцинации созданы. Так, в начале июля запись на прививку граждан России производилась на 20-е числа июля и позже. Некоторые жаловались на отсутствие ясности, как работодатель должен организовать прививку иностранных сотрудников - кому подавать заявку на вакцинацию, как оплачивать и тому подобное".

При этом аппарат федерального бизнес-омбудсмена пока не получал сообщений о массовых отстранениях сотрудников, которые отказались от вакцинации. "Мы таких сигналов не получали. Но ведь и требование вступает в силу только-только. Поэтому сейчас возможен перевод занятости из официальной в квазизанятость - по договорам гражданско правового характера или подряда. В то, что компании откажутся полностью от своих сотрудников, не верится", - добавил Свириденко.

Президент "Деловой России" Павел Титов считает, что столичный бизнес заинтересован прививать своих сотрудников. "И многие, я знаю, даже дают разовые надбавки к зарплате, чтобы люди прививались. Проблема в том, что большая часть "антипрививочников" - наемные рабочие, которых заставить привиться невозможно. Этот вопрос пока достаточно не отрисован: с одной стороны, работодатель обязан обеспечить вакцинацию большей части коллектива, с другой стороны, есть часть работников, которые имеют твердую позицию "против", но этих сотрудников уволить по данной причине невозможно", - отметил собеседник агентства.

По его словам, власти должны дать разъяснения, что делать с непривитыми сотрудниками. "Если человек хотя бы пишет письменный отказ от прививки, тогда нам нужны разъяснения, что работодатель с ними может сделать - отстранить, поменять вид или род деятельности, уволить, подписать какое-то обоюдное решение об уходе и так далее. Тут вопрос работы с правовой базой, прежде всего", - уточнил Титов.

Дополнительное время

Опрошенные эксперты и предприниматели сходятся во мнении, что организациям необходимо "дополнительное время" для вакцинации 60% штата первым компонентом. Так, глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин заявил ТАСС, что московскому бизнесу нужно дать "точно еще две недели, как минимум", а затем посмотреть за развитием ситуации.

Представители других индустрий предлагают предусмотреть более продолжительные сроки. Например, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева сказала ТАСС, что "всем фитнес-клубам достичь установленного правительством уровня привитых сотрудников получится к концу августа". "И это только при условии, что будут приняты решения по освобождению от обязательного вакцинирования беременных женщин, о выведения сотрудниц в декретном отпуске из списка, по которому делается расчет доли вакцинированных, - подчеркнула она, заметив, что сейчас в фитнес-клубах столицы большой разброс по доле вакцинированных работников - от 30% до 60%.

В бьюти-сфере показатели вакцинации сотрудников сейчас "порядка 50%", сказала ТАСС общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова. "Большинство тех, кто не выполняют показатели, столкнулись с большим количеством декретниц или неправильно указанной численности в данных. Дело в том, что данные о численности берутся за 2020 год и, конечно же, требуется их корректировка, потому что у многих уже сведения изменились", - указала она.

Литвинова признала, что "тенденция к сокращению людей есть, но носит точечный характер". "Я считаю, что такие решения, как продление сроков вакцинации, возможность корректировки численности персонала помогут предпринимателям обеспечить процесс вакцинации, который был запущен. Можно сдвинуть срок вакцинации до 1 августа", - добавила она.

Отстранение и убеждение

Некоторые предприниматели признались, что все же вынуждены отстранять от работы сотрудников, которые не привились. О таком решении заявил, в частности, основатель Истринской сыроварни Олег Сирота.

"Будет тяжелый день - мне придется отстранять от работы сотрудников, которые не привились. Это фактически означает увольнение, и это очень трудно пережить - со многими из них мы работаем несколько лет, есть среди них и очень хорошие сотрудники. Но что мне делать-то?", - написал он накануне на своей странице в соцсети Facebook. Сирота рассказал, что некоторые рынки ранее известили о недопуске продавцов без сертификатов на рабочие места.

В то же время гендиректор компании "Млесна" по реализации элитного чая, зампредседателя Партии роста Сергей Демин заявил ТАСС, что не считает подход с увольнениями разумным. "Каждый из сотрудников, кто не смог привиться, предоставлял обоснованный отказ от процедуры. Как правило, это медотвод. Я как медик по образованию прекрасно понимаю, что причин для получения справки о невозможности вакцинации достаточно много", - сказал он.

В то же время Демин признал, что и среди его сотрудников "есть те, кто категорически против прививочной кампании". "К сожалению, такие люди не только вредят собственному здоровью, но и подвергают опасности окружающих. В целом мой подход к управлению предприятием в данном случае не изменился - всегда можно договориться. Как правило, достаточно было объяснить сотруднику, что на компанию может быть наложен существенный штраф, и причиной этому станет именно его отказ. Все-таки принцип "один за всех" работает. И это полезно для бизнеса вот в такой ситуации с прививками", - подчеркнул предприниматель.