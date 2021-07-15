В Москве завели дело после внесения на портал госуслуг подложных сертификатов о вакцинации

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Прокуратура добилась в Москве возбуждения уголовного дела по факту внесения поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 на портал госуслуг. Об этом в четверг сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"После вмешательства Басманной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту предоставления подложных сертификатов о вакцинации от коронавируса на портал госуслуг по ч. 5 ст. 327 ("Использование заведомо подложного документа")", - сказала она.

По словам Нефедовой, прокуратура изучила материал проверки по факту предоставления заведомо подложных сертификатов о вакцинации. Из него следует, что неизвестный приобрел подложные сертификаты и в период с 25 июня по 7 июля 2021 года с целью получения QR-кодов для посещения мест общего пользования предъявил их на портал государственных услуг. Но уголовное дело не было возбуждено, несмотря на наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ. Басманный межрайонный прокурор потребовал от органа дознания устранить нарушения и возбудить уголовное дело.