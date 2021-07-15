Штат сотрудников центра мониторинга амбулаторных больных COVID-19 расширяют на Алтае

БАРНАУЛ, 15 июля. /ТАСС/. Штат сотрудников консультативного центра мониторинга амбулаторных больных с COVID-19 и пневмонией увеличивают в Алтайском крае из-за роста заболеваемости. Врачам будут помогать волонтеры-медики из числа студентов Алтайского государственного медуниверситета и Барнаульского базового медицинского колледжа, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

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"В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае расширяют штат сотрудников консультативного центра мониторинга амбулаторных больных с COVID-19 и пневмонией. Для проведения аудио- и видеоконсультаций организовано 60 рабочих мест, в день врач консультирует от 50 до 80 больных. Врачам-практикам в этой работе помогают волонтеры-медики - студенты Алтайского государственного медицинского университета и учащиеся. Ежедневно из этих образовательных учреждений в консультативный центр направляют от шести до восьми человек", - говорится в сообщении.

Волонтеры занимаются обзвоном и консультацией пациентов, находящихся на амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмонией, заполнением медицинской документации в информационных системах. Преимущественно онлайн-консультации получают жители старшей возрастной группы и те, у кого есть хронические заболевания.

"Сейчас под наблюдением специалистов краевого консультативного центра находятся 12 076 человек. Это жители Алтайского края, которые проходят амбулаторное лечение от COVID-19 и пневмонии, выписанные с отрицательным тестом из стационаров региона и нуждающиеся в дальнейшем наблюдении и реабилитации, а также пациенты с вирусной пневмонией, ожидающие результатов тестов. В зависимости от тяжести течения заболевания с ними проводят аудио- и видеоконсультации. Полученную информацию ежедневно анализируют и передают в другие медицинские организации региона для принятия оперативных решений", - сообщается в пресс-релизе.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС не уточнили, сколько именно человек трудятся в центре, однако отметили, что на 60 рабочих местах организовали несколько смен.

Консультативный центр мониторинга амбулаторных больных с COVID-19 и пневмонией создали в мае 2020 года. Его сотрудники занимаются мониторингом состояния здоровья пациентов с вирусной пневмонией и коронавирусом, которые находятся на амбулаторном лечении, а при необходимости корректируют терапию и вызывают скорую медицинскую помощь или участкового терапевта. За время работы в консультативном центре провели более 265 тыс. консультаций, госпитализировали 5,635 тыс. человек.

О пандемии коронавируса в Алтайском крае

В Алтайском крае с начала пандемии заражение коронавирусом подтвердилось у 57 488 человек. В регионе развернули 4 485 коек, почти 90% из которых заняты. По последним данным, в крае привились 405 718 человек, из которых 285 495 - обоими компонентами вакцины.